Andres Iniesta liitus jaapani klubiga

Iniesta rääkis BBC-le, et talle tehti palju pakkumisi, kuid ta valis Vissel Kobe, kuna temale tundus see kõige huvitavama projektina. Hispaanlane lisas: «Nad uskusid ja usaldasid mind inimese ja mängijana, see oli üks suur põhjus miks ma selle klubiga liitusin.»