Liverpooli ründaja tegi enne Meistrite liiga finaali ülla žesti

Nimelt annetas 26-aastane senegallane Senegalis asuvale Bambali kogukonnale 300 Liverpooli särki, et kohalikud jalgpallisõbrad saaksid Liverpooli hooaja kõige tähtsamat lahingut jälgida just Mane koduklubi vormis.

«Mu perekond elab endiselt seal külas ja nad kõik vaatavad laupäeval mängu. Ükski selle küla elanik sel päeval tööd ei tee,» rääkis Mane väljaande Telegraph vahendusel. Mane, kes on varemgi sarnaseid heategusid teinud, rääkis, et Bambali kogukond pole ainus, kes Senegalis Liverpoolile pöialt hoiab. Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi ründav jalgpall on ka neutraalsed jalgpallifännid Inglismaa suurklubi toetama ajendanud.