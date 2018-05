Eesti parasportlane teeb Prantsusmaal ajalugu

Parajõutõstmise EMil osaleb 173 sportlast 33st riigist, kes jagavad 20 erinevas kaalukategoorias 60 medalit. EM on oluline neile parasportlastele, kes loodavad kvalifitseeruda Tokyo 2020 paraolümpiamängudele. EMist võtavad osa nii paraolümpiavõitjad kui -maailmameistrid.

Eesti parajõutõstja Pipper osaleb kaalukategoorias kuni 67 kg. Jelena eesmärgiks oma esimestel suurvõistlustel on eelkõige saada rahvusvaheline klass ning puhtalt ja tehniliselt õigesti sooritada rinnalt surumine.

«Kodustel treeningutel ja võistlustel olen suutnud jõuda 50 kilogrammini, minu parajõutõstmise võistluste rekord on 47,5 kg. Ees on veel pikk maa minna Tokyo paraolümpia kvalifikatsiooninormini, milleks on 70 kg,» sõnas Pipper.