Tenniseekspert: Kontaveit võib Pariisis vägevalt üllatada

«Kontaveit on lähiajal saanud mõningaid suurepäraseid võite, aga võib-olla oli eestlanna tippmängijate vastu hädas,» sõnas Bartoli, kes ilmselt pidas silmas allajäämisi Karolina Pliškovale, Petra Kvitovale ja Elina Svitolinale. «Ta on sellel hooajal teinud liivaväljakul suure arenguhüppe ja võib Pariisis üllatada,» lisas endine maailma seitsmes reket.

Kõige suuremad võimalused võidule on Bartoli sõnul just nendel kolmel, kellele Kontaveit viimastel turniiridel on kaotanud ehk tšehhitaridel Pliškoval ja Kvitoval ning ukrainlannal Svitolinal. Lisaks mainis Bartoli ära ka maailma esinumbri, rumeenlanna Simona Halepi.