Venemaa spordiametnikud tegid dopinguskandaali osas šokeeriva avalduse

AFP teatel saadeti kiri nii WADAle kui Rahvusvahelise olümpiakomitee presidendile Thomas Bachile kui Rahvusvahelise paraolümpiakomitee presidendile Andrew Parsonile. Kirjale olid allakirjutanud Venemaa spordiminister Pavel Kolobkov, Venemaa olümpiakomitee president Aleksandr Žukov ja Venemaa paraolümpiakomitee president Vladimir Lukin.

Tõsi, kirjas mainitakse küll süstemaatilist dopingutarvitamist, kuid ei pöörata tähelepanu Richard McLareni uurimises välja toodud tõigale, et ka Venemaa eriteenistus FSB oli asjasse seotud.

«Minu esimene mulje on see, et nad on jõudmas vea tunnistamisele lähemale,» ütles WADA president Reedie pressikonverentsil. «Loodetavasti muudab see asjade käiku!»

Mis on McLareni raport?

​WADA poolt endise Moskva antidopingulabori juhi Grigori Rodtšenkovi väiteid uurima määratud sõltumatu uurija, Kanada advokaadi Richard McLareni raporti kohaselt kasutas Moskva dopingulabor Venemaa spordiministeeriumi, eriteenistuse FSB ja WADA-akrediteeringuga abi ning vahemikus 2011–2015 hävitati vähemalt 643 positiivset dopinguproovi.

McLaren rõhutas, et vassimisega tegeleti spordialade üleselt. Teistest eristuvad aga selgelt kergejõustik ja tõstmine, kus positiivseid proove oli vastavalt 139 ja 117. Lisaks ühiselt välja toodud mitteolümpiaaladele ja paraolümpiaaladele anti enam kui 20 positiivset proovi veel maadluses, aerutamises, rattaspordis ja kiiruisutamises. McLareni esitletud tabelis on kokku kirjas tervelt 28 ala ehk nagu ta ise kokkuvõtvalt märkis – enamik tali- ja suveolümpial kavas olevatest aladest.

Skeemi võtmeisik oli raporti kinnitusel spordiministri asetäitja Juri Nagornõhh, kes nimetati ametisse 2010. aastal. Erikorralduse selleks andis Venemaa toonane peaminister Vladimir Putin isiklikult. Alates 2011. aastast teavitati Venemaa olümpiakomitee liiget Nagornõhhi kõigist positiivsetest proovidest, mis Moskva laborisse jõudsid. Seejärel otsustas just Nagornõhh sportlase saatuse – kas positiivne proov mätsitakse kinni või ei vääri patustaja riiklikku kaitset. Värvikad üksikasjad McLareni sõnade kinnituseks võib öelda, et raport kubiseb tõepoolest detailidest, sealhulgas üsnagi värvikatest. Nii on seal näiteks ära toodud Sotši laborisse sissepääsu omavate isikute nimekiri, kus on teiste seas ka vee- ja kanalisatsioonitorude inspektori Jevgeni Blohhini nimi.

Tegelikult käis selle nime all «torusid kontrollimas» ehk laboris proove vahetamas FSB ametnik. Selle tegevuse jaoks uuristati labori ja kõrval asunud laoruumi vahelisse seina auk, mille täpne asukoht on samuti plaanidel ära toodud. WADA presidendi Reedie sõnul kinnitab McLareni raport, et info, mille Los Angeleses käinud uurijad said Moskva antidopingulabori endiselt juhilt, USAsse pakku läinud Rodtšenkovilt, on vettpidav. Just Rodtšenkov rääkis, et kohtus Sotši laboris korduvalt Venemaa julgeolekuagentidega ja vahetas dopingaineid sisaldavaid proove puhaste näidiste vastu, mis olid sportlastelt võetud mitu kuud varem.

Õigusteaduste professori ja spordiadvokaadi McLareni kinnitusel pani ta seejuures raportisse kirja vaid selle osa Rodtšenkovi jutust, mis ka faktilist kinnitust leidis. Nii analüüsis ta Londonis Sotši laborist pärit näidiseid, et näha, kas pudeleid on avatud. «Kõikidel anumatel olid avamisjäljed ja kriimud,» kinnitab raport.

Rodtšenkovi ülesandeks oli muuhulgas hallata «uriinipanka», kus hoiti tippsportlaste puhtaid proove. Need võeti sobival ajal ja igaks juhuks kontrollis Rodtšenkov proovid veel üle, et seal tõepoolest midagi keelatut ei oleks.

Selle käigus lisati proovidele vajaduse korral soola või siis destilleeritud vett, et nende konsistents vastaks originaalnäidiste omale.

McLareni sõnul näitas näidiste analüüs, et seesugustest proovidest leiti tõepoolest ebatavalistes kogustes soola – rohkem kui terve inimese organismis peaks sisalduma. Pärast mängude lõppu pöörduti tagasi tavapärase skeemi juurde, mis nägi ette positiivsete proovide «kaotamist» ja asendamist negatiivsetega.

Asjaosalised kõrvaldatud

WADAle saadetud kirjas rõhutavad aga nii Kolobkov, Žukov kui Lukin, et ei teadnud sellisest dopingutarvitamisest midagi.

«Kinnitame, et süstemaatilise dopingukava käivitamisega seotud isikute osas on tarvitatud meetmeid, mis tagavad, et sellised isikud ei saa enam kunagi Venemaa dopinguvastase võitluse raames enam kedagi mõjutada.»

McLareni raporti tulemustega nõustumine oli üks kahest viimasest WADA tingimusest, mille täitmisel lubas WADA tunnustada taas Venemaa Antidopinguagentuuri (RUSADA). RUSADA tegevuse jätkamise teiseks tingimuseks on Moskva antidopingulabori inspekteerimine, millega venelased seni nõus pole olnud.