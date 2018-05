Pürgi ja Sinjavski lepingud Kaljuga kestavad käesoleva hooaja lõpuni. Vastavalt maailma jalgpallis kehtivatele üleminekureeglitele tohivad mängijad kuus kuud enne kontrahti lõppemist asuda läbirääkimistesse teiste klubidega. Just seda Pürg ja Sinjavski maikuu alguses ka tegid.

«Henrik ja Vlasi võtsid Floraga ühendust ja ütlesid, et ei pikenda Kaljuga lepingut. Võtsime ühe päeva mõtlemisaega ja otsustasime, et kuna mõlemad on perspektiivikad noored, siis oleme neist huvitatud. Andsime oma huvist teada ka Kaljule, aga sealt poolt on praegu vaikus. Küll aga oleme mõlema mängijaga juba lepingu allkirjastanud,» rääkis FC Flora president Pelle Pohlak Postimehele.

Miks otsustasid kaks Kalju põhimeest Hiiult Lillekülla kolida? Postimees vestles Pürgiga, kes selgitas: «Rääkisin tulevikust ka Kaljuga. Mulle esitati tingimused ja tulevikuplaan, aga kuna lepingu lõppemise tõttu oli mul võimalik mujalt variante küsida, siis nii tegingi. Võtsin ise Floraga ühendust ja uurisin nende huvi kohta. Kui sealt pakkumise sain, panin mõlema variandi plussid-miinused kõrvuti ja otsustasin Flora kasuks.»

Statistika viitab, et noorte Florasse tikkumise põhjus peitub mänguajas – seal usaldatakse noormängijaid rohkem. Tehva väidab, et põhjused peituvad mujal.

Seega uuest hooajast on kaks Kalju põhimeest Flora mängijad. Samas võib üleminek toimuda ka varem, sest Premium liigas on suvine üleminekuaken avatud 27. juunist 27. juulini. «Jah, loodan, et üleminek teostub juba suvel. Aga see sõltub Kalju ja Flora omavahelistest läbirääkimistest,» sõnab Pürg ja vastab küsimusele, kas ta on antud asjas lootusrikas, et «alati peab lootusrikas olema».

Kuno Tehva: olukord on kurb ja segane

Läbirääkimisi aga praeguse seisuga ei toimu, sest Kalju on kahe U21 koondislase kaotusest tige kui herilane. Kalju president Kuno Tehva end tagasi ei hoia. «Oleme ülimalt nördinud, et säärane olukord on tekkinud. Meile on laekunud info, et kokkuleppeid ei sõlmitud mitte mais, vaid jaanuari kandis. Olukord on kurb ja segane.

Pürgi esitus 3:3 viigimängus Floraga (2. mai kohtumine, mis oligi viimane kord, kui Pürg Kalju eest mängis – toim) oli allapoole igasugust arvestust ja kui seejärel temaga arenguvestluse tegime, siis saime teada, et ta on otsaga Floras. Me oleme tuvastanud üleminekureeglites kirjas oleva kuue kuu klausli rikkumise ja arvan, et suudame seda ka tõestada,» teatab Tehva esmalt.

Kui Kalju sai Pürgi ja Sinjavski otsusest teada, eemaldati nad põhimeeskonnast. «Saan aru, miks treenerid mu duubelmeeskonda harjutama suunasid ja miks nad mind meistrivõistluste kohtumistes ei kasuta. See on iseenesest loogiline, sest ma olen ju tulevane Flora mängija. Ma ei läinud Kaljuga lahku kuidagi halvasti, vaid minu otsus oli lihtsalt selline,» sõnab Pürg.

21-aastane keskkaitsja Henrik Pürg (vasakul) tegi Nõmme Kalju ridades meistriliigadebüüdi 2014. aastal ning on kokku esindanud klubi 71-s kõrgliigakohtumises. Pärast edukat eurosarjadebüüti 2014. aastal mängudes Poznani Lechiga pole ta järgmisel kolmel hooajal eurosarjas minutikski platsile saanud. Tänavu on Pürg Kaljut esindanud kümnes Premium liiga mängus (viimati 2. mail) ja löönud ühe värava. 21-aastane ääreründaja Vlasi Sinjavski (paremal) on Tallinna FC Puuma kasvandik, kes liitus Kaljuga 2016. aasta hakul pärast ühte Narva Transis veedetud hooaega. Pooleteist hooaja jooksul mahtus ta põhikoosseisu vaid kaheksa korda ja siirdus eelmise hooaja teiseks pooleks laenulepingu alusel Viljandi Tulevikku, kus oli kindel põhimees. Tänavu on ta Kaljut esindanud üheksas Premium liiga mängus (viimati 5. mail) ja löönud kaks väravat. FOTO: EJL