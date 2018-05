Kui sakslane Jürgen Klopp (50) kolme aasta eest Liverpooli jalgpalliklubi peatreeneriks määrati, tärkas Liverpooli fännides lootus, et oma hiilgeaegade varju langenud klubi suudab üle aastate midagi suurt võita. Aga Klopp ütles kohe esimesel pressikonverentsil, et on kõigest lihtsurelik: The Normal One, mitte The Special One. Ainus, mis ta klubi fännidelt palus, oli aeg.