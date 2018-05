Prantsusmaa lahtiste põhitabelisse pääses ka kolmas Eesti tennisist

Zopp aimas juba eile, et Pariisi jääb ta tegelikult kauemaks. «Teadsin, et neli meest on põhitabelist maha lennanud. Pidin ootelistis olema esimese kuue seas ning seejärel pidin ootama, et mõned matšid läheksid soodsalt. Mul vedas ikka mitu korda, aga kindlasti on mul väga hea meel! Saab vigade paranduse teha.»