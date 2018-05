Erki Nool: hetkeseis on fenomenaalne, aga järelkasv nukker

Tüdrukute seas on järelkasvu seis väga nukker, samuti pole rõõmustav poiste tase. Leedukad hakkasid meile tuult alla tegema – seda pole 20 aastat juhtunud. Meid päästis veel vaid see, et leedukad ei oska teivast hüpata.

Tänavuselt hooajalt ootan enim ikkagi Maicel Uibo võistlusi. Loodan, et ta on suutnud talvise vormi säilitada, sel juhul on kõik hästi. Janek Õiglane ei saanud kannapõrutuse tõttu mitu kuud joosta, mistõttu tema seisu on raske hinnata. Mullu saavutas ta minu hinnangul stabiilselt hea taseme just tänu rohketele jooksutreeningutele, mis tänavu jäid tegemata.