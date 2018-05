Galerii: vaata, kuidas tulevased Kirsipuud ja Kangertid rattarõõmu nautisid

Ida-Euroopa suurim maanteeratturite võidusõit, 37. Tartu Rattaralli sõidetakse pühapäeval ning starti on oodata ligi 4000 velosõpra. Kavas on kaks distantsi - 135 km ja 56 km. Stardis on ka Eesti tippsõitja Rein Taaramäe, võib-olla ka Tanel Kangert.