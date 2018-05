Froome on uskumatust saavutusest tibusammu kaugusel

Kolm kilomeetrit enne finišit Dumoulin murdus ning hoopsi Froome oli see, kes konkurendi maha raputas. Kuigi kilomeeter hiljem oli Dumoulin üllatuslikult taas Froome'i kinni püüdnud, ei suutnud ta enam otsustavalt rünnata ning ületas finišijoone Froome'i järel. Froome’i edu enne viimast etappi Roomas on Dumoulini ees 46 sekundit.