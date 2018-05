Statistikapomm: Liverpooli kaotus pikendas Inglismaa klubide ahastama panevalt õnnetut seeriat

Kaks väravat lõi Reali vahetusmees Gareth Bale, kaks käkki keeras kokku Liverpooli väravavaht Loris Karius. Aga statistikaagentuurid on kokku kuhjanud hulga oluliselt põnevamat kraami sellest, mida igaüks niikuinii telekast nägi.

7 korda järjest on Inglismaa klubid eurosarjade (v a UEFA superkarikas) finaalides Hispaania klubiga kohtudes saanud kaotuse. Neljal puhul Meistrite liigas (2006 Arsenal Barcelonale, 2009 ja 2011 Manchester United Barcelonale ja nüüd Liverpool Madridi Realile) ning kolmel Euroopa liigas/UEFA karikasarjas (2016 Liverpool Sevillale, 2010 Fulham Madridi Atleticole ja 2006 Middlesbrough Sevillale.). Viimane võit pärineb 2001. aastast, kui Liverpool alistas UEFA karikasarja finaalis Alavesi.

9 eurosarjafinaali järjest on Madridi Real võitnud. Viimati kaotasid nad Euroopas finaali 1983. aastal Euroopa karikavõitjate karikasarjas, kui jäid alla Šotimaa klubile Aberdeen, kelle peatreeneriks oli Alex Ferguson.

4. kahe erineva klubiga Meistrite liiga finaalis kaotanud peatreener on Jürgen Klopp (2013 Dortmundi Borussia, 2018 Liverpool). Varem on see nukker saatus saanud osaks Udo Lattekile (1977 Mönchengladbachi Borussia ja 1987 Müncheni Bayern), Vujadin Boškovile (1981 Madridi Real ja 1992 Genoa Sampdoria) ja Louis van Gaalile (1996 Amsterdami Ajax ja 2010 Bayern).