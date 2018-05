Nii nad ütlesid: ülbe Ronaldo, õnnelik Zidane, löödud Klopp, mõtlik Gerrard, joviaalne Modric, väärikas Henderson

Reali peatreener Zinedine Zidane: «Kolmas järjestikune tiitlivõit on imeline. Me ei saa veel täpselt aru, millega oleme hakkama saanud. Real on legendaarne klubi, mis on võitnud 13 Meistrite liiga tiitlit ja olen õnnelik, et olen selles ajaloos osaline.»