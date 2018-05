Õnnetu patuoinas Karius: kui saaksin ajas tagasi minna, teeksin seda

«Ma ei tunne praegu midagi. Kaotasin oma meeskonnale mängu. Tunnen end kõigi ees süüdi. Palun vabandust meeskonna, kogu klubi ees. Need vead maksavad. Kui ma saaksin ajas tagasi minna, teeksin seda. Mul on meeskonna ees nii kahju. Ma tean, et vedasin neid täna alt. See on praegu väga raske, aga selline ongi väravavahi elu. Praegu vabandan aga kõigi ees, sest need väravad maksid meile tiitli.»