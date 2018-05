Kontaveit: paar päeva tagasi olin väga mures – kuidas küll mängida suudan?

«Ma olin alles paari päeva tagasi haige. Mängu algusest läksid kõik punktid pikaks ja mul oli päris kehva olla,» olid Kontaveidi esimesed kommentaarid Postimehele. «Otsustavas setis suutsin need punktid paari löögiga ära lõpetada. Üldiselt olen mina, kellele meeldib punktid kiiremalt ära mängida ja punktid korralikult üles ehitada, aga seekord võttis see minult tugeva osa ära,» andis Kontaveit mõista.

Enne Prantsusmaa lahtiseid käis Kontaveit kodumaal puhkamas. Ilmselt korjas eestlanna haiguse just Eestist. «Paar päeva sain puhata ja natuke trenni teha, aga sain haiguse. Paar päeva tagasi olin väga mures – kuidas küll mängida suudan? Igal juhul väga tore, et suutsin sellise olekuga mängu võita,» jäi Kontaveit rõõmsaks.

«Eks homme paistab, milline on enesetunne, aga praegu ei ole väga energiline olek. Saan veidi puhata ja loodan, et ülehomme või millal iganes see järgmine mäng toimub, tunnen end paremini,» rääkis eestlanna.

Tenniseeksperdid peavad Eesti esinumbrit Prantsusmaal mustaks hobuseks, kes võib väga kaugele jõuda. Seda tõestasid ka eelmised turniirid, kus Kontaveit osales. «Mina survet ei tunne. See mustaks hobuseks olemine tähendab, et minult ei oodata midagi. Ma arvan, et maailma edetabeli esikümne mängijatel on pinge peal,» sõnas Kontaveit.