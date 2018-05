Tartu rattaralli võit jäi üle viie aasta taas Eestisse

Finišisirgel suutis teisi edestada Saaremaalt pärit 21-aastane Karl Patrick Lauk, kelle võiduaeg oli 3:00.5. Talle järgnesid Dzervus ning Eriksson. Jakin ja Taaramäe said vastavalt viienda ning kuuenda koha. «Kindlasti on tegu üritusega, mille olen tahtnud kunagi elus ära võita. Enam-vähem võib nädalavahetusega rahule jääda, mingil määral on tegu lohutusauhinnaga pärast eilset (Eestlaste parimana lõpetas Alo Jakin seitsmendana – toim.), kus tegime kõik, mida suutsime, aga natuke jäi siiski puudu,» rääkis Lauk.