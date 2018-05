Froome tegi Girol ajalugu

Sellega sai Froome’st esimene Briti jalgrattur, kes on Itaalia velotuuri võitnud. Lisaks sellele on britt nüüdsest hoidmas enda käes korraga kolme suurtuuri tiitlit. Eelmisest aastast on tema käes Hispaania ja Prantsusmaa velotuuride tiitlid, nüüd tuli juurde ka Itaalia oma. Selle saavutusega tõusis Froome kõrvuti selliste legendidega nagu on Eddy Merckx ja Bernard Hinault, rohkem sellise saavutustega rattureid ei olegi.