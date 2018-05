Uibo praegune ja Tilga tulevane treener: Eestil on peagi kolm uut 8600 punkti meest

«Tunne on ülim - seisan hetkel 50 eestlase keskel ja jagan autogramme!» rõõmustas Karel Tilga pool tundi pärast 44. korda toimunud Götzise võistluse lõppu Postimehe kõnele vastates.

Esmalt aga Maicel Uibost, kes teenis Kanada rekordi ja maailma hooaja tippmargi püstitanud Damian Warneri järel kindla teise koha 8514 punktiga. Põlvalane ei püstitanud ainsatki isiklikku rekordit (teivashüppes kordas tippmarki 5.30), ent parandas sellegipoolest oma tänavu aprillist pärinenud tippmarki 107 punkti võrra. Just stabiilsus tegi temast kõigi aegade neljanda eestlasest 8500 punkti mehe.

«Oskasin oodata selliseid tulemusi,» sõnas rahulolev Uibo pärast etteaste lõppu intervjuus staadionidiktorile. «Publik oli vägev. Nad toetavad sind alati, ükskõik, mis riigist sa pärit oled.»

Uibo võistlusel hoiti pingsalt silma peal ka teisel pool ookeani, kus treeningkaaslased Karl-Robert Saluri ja Johannes Erm ning kogu kolmiku treener Petros Kyprianou talle kaasa elasid. «Olen hetkel Floridas võistlustel, kuid jälgisin Maicelit telefoni teel. Vaatasin ülekannet ja lisaks saatis Eesti koondise füsioterapeaut Risto (Jamnes) mulle palju videoid, et ma millestki ilma ei jääks,» naeris Kyprianou.

«Maiceli hiilgavast vormist sain aimu tegelikult juba aprillis, kui ta raske treeningperioodi ja tõkkejooksu komistamise kiuste rekordi 8407 punktini viis,» ütles küproslane. «Stabiilsus on mitmevõistluse võti. Ja Maicel on seda ideed kõige paremini suutnud järgida. Enim valmistas mulle rõõmu kaugushüpe (7.57), mille kallal oleme treeningutel kõvasti vaeva näinud. Teivashüpe oli samuti suurepärane - kui ta saab uue teiba, on täiesti reaalne ka 5.50 või 5.60 alistamine.»

«Nüüd on plaanis puhata, et EM-iks taas hea hoog leida,» rääkis ainsa Eesti mitmevõistlejana Berliini EM-pileti juba kindlustanud Uibo. «Minu nõrkus on jätkuvalt sprindikiirus. Loodetavasti tuleb EM-iks jalgadesse särtsu juurde, sel juhul oleksin ka jooksurajal ohtlik.» Jaanuarist alates oma vana ülikooli juures treeninud Uibo naaseb peagi koju Floridasse, kus ta alustab juunis ettevalmistust hooaja tähtsaimaks võistluseks. «Pärast EM-i istume Maiceliga maha ja arutame, kuidas edasi minna. Oleksin valmis teda alati aitama, kuid mõistan, et tema kodu on Floridas,» selgitas Kyprianou.

Kui Uiboga on Kyprianou koostööd teinud väikeste pausidega alates 2012. aastast, siis eelolevast sügisest saab tema hoolealuseks ka 20-aastane Tilga. Valgamaalt Pukast pärit mehest sai 16. eestlane, kes 8000 punkti piiri alistanud. Neljal alal rekordi püstitanud Tilga teenis elu esimesel tõsisemal võistlusel täiskasvanute klassis ka kohe alavõidu, kui viis odaviskes isikliku rekordi 69.25ni.

«Ühtegi ulmelist tulemust ma tegelikult ei teinud ja eks mõni ala jäi kripeldama küll, aga üldskooriga tuleb muidugi rahule jääda,» kommenteeris Jaan Tiitsaare õpilane.

Kahemeetrisest Tilgast sai tänavu juba viies Eesti kergejõustiklane, kes Berliini EM-normist 7850 punkti jagu saanud. Jooksvas arvestuses kerkis ta Maicel Uibo järel teisele kohale, kuid kodused konkurendid eesotsas Janek Õiglase, Karl-Robert Saluri ja Johannes Ermiga pole viimast sõna veel öelnud.

«Arvan, et Karelist võib saada läbi aegade edukamaid eestlasi. Ta on tõesti eriline kuju,» tunnustab Kyprianou Tilga talenti. «Karel on tehniliselt veel väga toores, kuid omab meeletut potentsiaali. Ta ei karda midagi. Kui kõik läheb loomulikku rada pidi, on Eestil mõne aasta pärast kolm 8600 punkti meest: Uibo, Tilga ja (Johannes) Erm.»

Naiste seitsmevõistluses kaitses mullust esikohta Rio olümpiavõitja, Belgia esindaja Nafissatou Thiam, kes viis maailma hooaja tippmargi 6806 punktini. Avapäeval püstitas 23-aastane Thiam seitsmevõistluse maailmarekordi kõrgushüppes, kui ületas 2.01. Avapäeva järel 6000 punkti graafikus liikunud Grit Šadeiko sai kaugushüppes nulli ja võistlust ei lõpetanud.

Götzise kümnevõistlus:

Damian Warner (Kanada) 8795 p (10,31 – 7.81, 14.83 – 2.03 – 47,72 – 13,56 – 47.32 – 4.80 - 61.94 - 4.26,59)

2. Maicel Uibo 8514 p (11,04 – 7.57 – 14.78 – 2.12 – 50,32 – 14,66 – 46.58 – 5.30 - 61.75 - 4.27,54)

3. Pieter Braun (Holland) 8342 p (11,12 – 7.62 – 15.28 – 2.00 – 49,25 – 14,40 – 45.52 – 4.90 - 58.77 - 4.24,29)

…

11. Karel Tilga 8101 p (11,04 – 7.33 – 15.32 – 2.09 – 49,82 – 15,25 – 40.72 – 4.70 - 69.25 - 4.46,34)

Jaht kolmele EM-pääsmele:

1. Maicel Uibo 8514, 2. Karel Tilga 8101, 3. Johannes Erm 8020, 4. Karl Robert Saluri 7934, 5. Taavi Tšernjvaski 7873.

*Normi saab täita kuni 15. juulini.

Eesti kõigi aegade edetabel:

1. Erki Nool 8815 (2001)

2. Kristjan Rahnu 8526 (2005)

3. Maicel Uibo 8514 (2018)

4. Valter Külvet 8506 (1988)

5. Mikk Pahapill 8398 (2011)

6. Janek Õiglane 8371 (2017)

7. Andrei Nazarov 8322 (1987)

8. Sven Reintak 8232 (1986)

9. Indrek Kaseorg 8179 (1998)

10. Tõnu Kaukis 8151 (1980)

...