Kaia Kanepi – ühes omapärases arvestuses maailma teine naistennisist!

Kanepi hoidis mullu samal ajal 630. tabelikohta ning on nüüd maailma 52. reket, mis tähendab, et aastaga on ta oma positsiooni prandanud 578 võrra. Enamat on suutnud vaid Azarenka, kes parandas positsiooni 894 koha võrra ning asub praegu tabeli 84. real.