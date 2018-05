Tallinnas toimuva Madridi derbi piletid tulevad müüki 5. juunil

Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei rõhutas, et nõudlus Superkarika piletite järele on väga suur: «Varasema kogemuse ja viimaste kuude kontaktide põhjal võin öelda, et huvi piletite vastu on väga suur nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis. Eelmisel aastal oli UEFA Superkarikale rohkem kui 130 000 piletisoovi, mis tähendab paratamatult, et paljud soovijad ei saa kahjuks pääset mängule. Sellele vaatamata julgustan inimesi ennast alates 5. juunist registreerima.»