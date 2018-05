Heino Enden: Taltsist ja Kangurist tekkivat tühimikku on väga raske täita



(Rahvusmeeskonna endine treener, kelle käe all nii Talts kui Kangur 2000ndate aastate alguses koondisedebüüdi tegid.)

«Otsus nii Talts kui Kangur sajandivahetuse järel koondisse kutsuda tuli lihtsalt, sest nad olid koos Gregor Arbetiga tol hetkel Eesti andekamad mängijad. Eks sel ajal räägiti noortele palju NBA-jutte ja võib-olla kuulsus hakkas mingil hetkel ka pähe. Noorena polnud neil ka kogemusi, et olukorda objektiivselt hinnata. Mina üritasin koondise juures neile veidi teist juttu rääkida - ütlesin, et kui üldse kuhugi tahetakse jõuda, tuleb meeletult vaeva enda kallal näha. Kui nad oleks noorena just individuaalse meisterlikkuse arendamist tõsiselt võtnud, võinuks nii Talts kui Kangur jõuda oma karjääris veel kaugemale. Eelkõige võinuks nad mitmekülgsemad olla, sest kõik eeldused selleks olid olemas. Inimestena on nad aga mõlemad alati väga meeldivad ja toredad olnud.

Selle eest, kui suure panuse nad aastate jooksul Eesti koondisse andsid, tuleb Taltsi ja Kanguri ees müts maha võtta. Me pole USA-st saabuvaid Maik-Kalev Kotsarit ja Rauno Nurgerit veel näinud Eesti eest mängimas, aga Taltsist ja Kangurist tekkivat tühimikku on neil kindlasti väga raske täita. Rünnak rünnakuks, aga just kaitsetöö, kogemused ja meeskonnavaimu tekitamine olid viimastel aastatel Taltsi ja Kanguri suurteks tugevusteks.»