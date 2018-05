Käsipallileegion: Celminš lõpetas hooaja, Johannson viigistas finaalseeria

Andris Celminš: üritan uuel hooajal nii füüsilist kui mentaalset taset tõsta

«Klubi seisukohast oli ja on siiani muidugi suur pettumus, et medalitele mängima ei pääsenud,» tunnistas 21-aastane Celminš. «Põhiturniiri viimases voorus pidime Jeruzalemi kuue väravaga võitma ja saime sellega hakkama, ent üllatuslikult ei alistanud RD Koper MRK Krkat, nagu meie vajanuks.»

Pettumuse pidi Branik kiirelt alla neelama ja asuma võitlusse 7. koha nimel. «Kõik said aru, et tagumisse kuuikusse pudenemise üheks põhjuseks olid klubis toimunud suured muudatused. 7. koht seati kohe järgmiseks eesmärgiks ja kuigi kuni viimase vooruni oli kõik lahtine, saime selle siiski kätte. Meeskond mulle meeldib ja minugagi oldi rahul, nii on mul hea meel siin jätkata,» lõpetas suvepuhkusele siirduv Celminš.