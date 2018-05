Sokk avalikustas koondise nimekirja valikmängudeks: meeskonnas ainult noored

Koondise peatreeneri Tiit Soku sõnul on selgelt noorenenud koosseisu näol tegemist nii-öelda loodusliku valikuga. „Vanematel meestel on pikk ja väsitav hooaeg seljataga. Kehad vajavad puhkust ja vigastused väljaravimist." Eelmise koondise tsükli lõpus rääkis treener sel teemal mängijatega. "Jõudsime ühisele arusaamale, et aeg on noorte käes.“

Uutele tulijatele saab maailmameistrivõistluste valikmängudes osalemine olema kõva proovikivi, kuid Sokk usub, et keegi hätta ei jää. „Meil on ka piisavalt kogemust. Korvi all on uued tugevad kutid, kuid keegi tagaliini meestest peab haarama liidrirolli.“ Aeg ettevalmistuseks on lühike, kuid peatreeneri arvates piisav, et kogenumatele asjad meelde tuletada ja uustulnukad mängu sulandada. „Küll nad hakkama saavad,“ olid Sokk positiivselt meelestatud.