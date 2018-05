Ülevaade: Euroopa edetabelijuht Uibo on Berliini EMil üks kuuest medalisoosikust

Eelmiste tiitlivõistluste ja tänavuse hooaja alguse põhjal kujuneb kahe ja poole kuu pärast Berliinis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel medalihinnaks umbes 8500 punkti. Lisaks Uibole on taoliseks summaks võimelised vähemalt viis eestlase konkurenti.

Kevin Mayeril on piisavalt taset ja enesekindlust, et Berliini EM-il kulla järele minna ka ainsatki kümnevõistlust varasemalt tänavu tegemata. FOTO: Cal Sport Media / Cal Sport Media/Sipa USA

Pole sugugi välistatud, et 25-aastane põlvalane läheb EMilegi vastu Euroopa edetabelijuhina, sest võistluse suurfavoriit, ala uus valitseja Kevin Mayer teeb ilmselt hooaja esimese ja viimase kümnevõistluse just EMil. Erinevalt Uibost, kelle kodumaal võivad 8000 punkti piiri ületada tänavu suisa kaheksa meest, pole Mayeril vaja oma tugevust kohalikule alaliidule tõestada, sest teised prantslased koguvad heal juhul kümne alaga sama palju punkte kui tema üheksaga. Niisiis on küllaltki tõenäoline, et Mayer valmistub EM-iks pelgalt üksikaladel võisteldes - näiteks maikuu alguses tõukas ta esmakordselt kuuli üle 16 meetri.

Mayeri järel tuleb aga suur punt võrdseid mehi. Uibo kõrval võib peamiseks hõbemedali pretendendiks pidada sakslast Rico Freimuthit, kes viis mullu Ratingenis isikliku rekordi 8663 punktini ja kerkis Euroopa kõigi aegade edetabelis 16. kohale. Tänavu on 30-aastane MM-hõbe jätnud pooleli aga juba kaks kümnevõistlust, nii mai alguses Halles kui nüüd Götzises.

Ilja Škurenjov lõpetas Götzise võistluse kõigest 8182 punktiga, ent võib kahtlemata rünnata ka palju suuremaid punktisummasid. FOTO: DAVID W CERNY / REUTERS

Kolm viimast kindlat medalipretendenti on sakslane Kai Kazmirek, hollandlane Eelco Sintnicolaas ja tänavu võistlemiseks eriloa saanud venelane Ilja Škurenjov. Kogu nimetatud kolmik kogus mullu Uiboga sarnase punktisumma: Škurenjov 8601, Sintnicolaas 8539 ja Kazmirek 8488 punkti. Et aga Götzises jäid Škurenjov ja Kazmirek Uibole selgelt alla ja Sintnicolaasi vorm pole vähemalt sisehooaja põhjal sugugi kiita, ei leidu hetkel ühtegi põhjust neid EM-i võimalike medalimeeste pingereas eestlasest kõrgemale tõsta.

Arhur Abele paremad päevad on ilmselt möödas, samas ei tohi kogenud sakslast veel täielikult maha kanda. FOTO: Johannes Eisele / AFP

Kes on võimalikud üllatajad? Eestlastena loodame mõistagi paari nädala pärast Ratingenis hooaega alustava Janek Õiglase üllatusvõimele, ehkki hiljutise vigastuse valguses on keeruline vändralaselt mulluselt 8371 punktilt 8500 punktini jõudmist loota. Võimete poolest võiks kindlasti nimekirja kuuluda ka 32-aastane sakslane Arthur Abele, kes viis kaks aastat tagasi rekordi 8605 punktini. Paraku pole Abele pärast rekordivõistlust ligilähedase tulemuseni küündinud, eelmisest ja sellest hooajast on tal kirjas vaid katkestamised.

Kuni 20-aastastest noortest on ainsana juba tänavu potentsiaali 8400-8500 punkti piiri rünnata Niklas Kaulil, kes kogus elu esimesel Götzise-võistlusel 8205 punkti. Mäletatavasti krooniti just see (järjekordne) sakslane mullu Johannes Ermi ja Karel Tilga ees juunioride Euroopa meistriks omaealiste vapustava maailmarekordi 8435 punktiga.