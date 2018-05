Maret Ani: kiitus annab Kontaveidile indu juurde!

Ka endine Eesti naistennisist Maret Ani arvas, et Kontaveit võib teha Prantsusmaal hea esituse. «Anett on minu arvates praegu üldse heal liinil, ta on hästi mänginud ja ta on just liival hästi hakkama saanud,» rääkis Ani ERR-i spordiuudistele. «Liivaväljakul peaksid olema head liikujad ja mängijana võiks olla rohkem kavalust. Anett on selle poole pealt arenenud päris hästi,» lausus Ani.

Kontaveiti on peetud suurimaks üllatajaks viimasel ajal, ning Ani arvab, et positiivsed kiiduavaldused on Kontaveidile kasuks: «Mõnesmõttes on see hea (kui kiidetakse – toim.), annab indu juurde. Samas ei tohi läbi põleda. Oleneb kui tugev ta on, mina ise ma arvan, et see annab talle just jõudu juurde.»

Ani arust võib olla sellel turniiril Kontaveidi eduks just nimelt stabiilsus. «Ta on saanud aastaringselt rohkem häid mänge ja ei ole enam üllataja vaid mängib omal tasemel mänge. See stabiilsus võib teda edasi viia küll,» arvas Ani