Huvitav teooria: Kariuse käkkides oli süüdi Kloppi taktika

Karius tegi finaalkohtumises mitu viga: avavärav sündis seetõttu, et Karius viskas juba kinnipüütud palli vastu Karim Benzema jalga, Reali kolmas värav sündis, kui Karius pudistas väravasse Gareth Bale’i kauglöögi.

Hislopi sõnul pole juhtunus süüdi mitte 24-aastane Karius, vaid sakslasest peatreener Klopp, kelle taktika Kariuse tegutsemise kokku jooksutas. «Olen kindel, et Klopp ütles Liverpoolile: «Tegutsege kiirelt, ärge laske Madridi Realil hetkegi puhata. Ja seal otsustavadki kogemused. Loris Karius on noor ja kogenematu väravavaht, eriti sellel tasemel.»

Ka Eesti koondise kapten, Liverpooli keskkaitsja Ragnar Klavan rääkis laupäeval Postimehele, et kogemus maksis. «Keegi ei näe Lorise sisse ega tea, mis toimus tema peas enne mängu ja mängu ajal. Aga jah, Real on meist rohkem harjunud taolise surve all tegutsema. Kuigi, kui paar väravat välja arvata, ei mänginud me kokkuvõttes halvasti.»

Hislopi sõnul sai Kariusele probleemiks vaimsus ning pidev mõtteviis: «Kui me kaotame, on see minu süü.» Eriti tugevnes see pärast 1:2 kaotusseisu jäämist ning seetõttu pillas ta väravasse ka Bale'i kauglöögi.

Loris Karius pidi Kiievis palle väravast välja noppima kolmel korral FOTO: SGSAN / ZUMAPRESS.com / MEGA

«Vaadake kas või Kariuse jalgu. Olen kindel, et ta mõtleb: «Las ma tõrjun selle palli ning Madrid on jälle tagajalgel. Kui pall temani jõuab, on ta jalad peaaegu harkis nagu ta tahaks enne tõrjet ette joosta. Just seal maksabki kogemus.»