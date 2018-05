Norra suusakoondis võib saada eriskummalisel moel täiendust

Kimi ema on Lõuna-Korea päritolu, isa aga norralane ning seetõttu on 19-aastasel noormehel topeltkodakondsus. Kuigi Kim võitis esimese korealasena Aasia mängudel eelmisel aastal kolm medalit, neist ühe kulla, on noormees otsustanud, et Lõuna-Koreas ta enam areneda ei saa ning asub Norras treenima. Eesmärgiks on ta võtnud Norra koondise esindamise.

«See oli minu karjääri silmas pidades vältimatu otsus. Kui ma tunneksin, et ma areneksin Lõuna-Korea eest võisteldes, oleksin tulevikule mõeldes enesekindlam. Aga ma pole kunagi nii tundnud. Ma ei arva, et tuleviku ootele panemine oleks seda väärt.»

Kim osales tänavu ka Pyeongchangi olümpiamängudel, kui sai meeste 15 km vabatehnikadistantsil 45. koha, meeste klassikasprindis 49. koha ning oli meeste 50 km klassikamaratonis 47. Kuigi tulemused nii head polnud, usub ta, et Norras treenimine ja Norra eest võistlemine teeb temast olümpiavõitja.

Magnus Kim FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Kimi eeskujuks on kolmekordne olümpiavõitja Johannes Høsflot Klæbo. «Juunioridena olime sarnasel tasemel. Olen temast kaks aastat noorem ning usun, et mul on oma võimalused,» teatas Kim.

Kuigi Kimi kavatsused võivad olla siirad, on üsna ebatõenäoline, et Kim kohe Norra koondisesse saab, sest suusaliit on koondise järgmiseks hooajaks juba kinnitanud ning kindlasti peab Kim ka oma taset veel tõestama.