Jalutu olümpiavõitja proovib võimeid uues sarjas

«Ma poleks pidanud sellest õnnestusest eluga pääsema,» ütles Zanardi hiljem väljaandele Daily Telegraph. «Ma tulin 50 minutit toime praktiliselt vähem kui liitri verega. Teaduslikult on see võimatu.»

Osa muskulatuurist õnnestus arstidel säästa ning tänu pidevatele treeningutele suutis Zanardi proteesidega üsna kiirelt juba isegi sörkida. «Arvasin, et proteesidega elamine on kergem,» nentis itaallane samas. «Nüüd on minu eesmärk iga päevaga üha enam karkudeta seista ja aina kiiremini joosta. Mulle on see ülitähtis.»