Latvala peale ebaõnnestumisi: kardan sõita maksimumi peal!

Nii Argentiinas kui Portugalis pidi Toyota piloot Latvala jätma sõidu pooleli esimesel võistluspäeval, kusjuures mõlemal korral lõhkus soomlane oma autol just parempoolse esimese vedrustuse.

«Meil on nüüdseks kaks korda olnud sama probleem ja me peame sellele asjale tähelepanu pöörama. Ma natuke kardan sõita maksimumi peal, sest nii sõites on kaks korda vedrustusega probleem juhtunud,» rääkis Latvala.

«Olen sõitnud üle kivide ja mu sõidustiil on veidi karm, aga ma usun, et meil on ruumi areneda. Auto on muutunud kiiremaks, aga meil on vaja parandada auto vastupidavust,» selgitas Latvala lähemalt Toyota arengut.

Latvala pole punkte kogunud juba kolmel etapil. Lisaks rääkis soomlane, et nii Portugalis kui ka Argentiinas on katsetel lõputult kive, millest üle sõidetakse. «Sealt tekib keeruline olukord, sa ei tea enam, millistest kividest saab üle sõita ja millised lõhuvad sinu vedrustuse. Sellepärast üritan ma nüüd sõita teisiti: aeglaste kohtade peal sõidan üle kivide, aga kiiretes osades väldin kõiki suuremaid kive.»