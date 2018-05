Tenniseeksperdid: õnnelikust kaotajast sai tänu keskendumisele õnnelik võitja

«Fantastika! Seda, et Jürgen suudab maailma tipptasemel tennist mängida, on ta näidanud oma karjääri jooksul varemgi, aga oli siiras heameel näha, et ta suutis Jack Sockile sellise lahingu anda,» sõnas Uba. «Kui ta väljakule astus, oli kohe näha, et tal on nii selge siht silme ees. Õnnelikust kaotajast sai õnnelik võitja,» viitas Uba asjaolule, et Zopp teenis koha põhitabelis tänu konkurentide loobumistele.

«Väga huvitav näitaja on see, et sa ei tee sellises pingelises mängus mitte ühtegi topeltviga,» kiitis Kuum. «Matšpallil oleks võinud tekkida võiduvärin, näeme selliseid situatsioone ju korduvalt. Okei, tulid vead, aga need võisid ka väsimusest olla. Ta pidi lühemaid punkte mängima, kuigi tegelikult suutis ta lõpus veel ka pikki punkte võita. Kõik näitajad läksid tal paremaks. Aga ei olnud ühtegi hetke, kus keskendumine oleks langenud. Erinevalt vastasest oli ta kogu aeg mängus sees!»

Ka Uba sõnul eksis Zopp viiendas setis vaid väsimuse foonilt. «Ka Socki jaoks oli pingeline mäng. Näha oli, et ta üritas pingeid maandada kohtunikuga vaieldes, aga kohtunik sai oma asjadega väga hästi hakkama ja tegi oma töö korrektselt. Ning Zopp, kes loomulikult selliste mängude kogemust ju ei oma – Grand Slamil mängida viiesetiline mäng top 20 mängija vastu – ei lasknud end nende 10-15 momendi jooksul üldse häirida. Tema keskendus oma tegemistele ja oma tööle. Ja see, mismoodi ta matšpallil eestkäe punktiks paugutas, näitas, et ta oli valmis võitjana väljakule viskuma alles siis, kui töö oli tehtud.»

Kuum rõhutas samuti, et ehkki Sock üritas mitu korda Zoppi endast välja ajada, et mõjutanud see eestlast karvavõrdki. «Kahel korral Sock proovis, aga mitte midagi. Aga noh, need trikid käivad vaieldavates situatsioonides asja juurde,» lisas ta.

«Kõvakattega väljakul oleks see ehk isegi toiminud,» märkis seepeale Uba. «Aga liiva peal jääb jälg maha ja reegel on väga selge – kui riivab joone ära või jäljel ja joonel pole vahet sees, on sees, kui silmaga on vahe näha, on aut. Seal väga midagi tõlgendada ega vaielda pole.»

Nii Kuum kui ka Uba rõhutasid, et jutt sellest, nagu oleks Sock liivaväljakutel keskpärane mängija, ei vasta kindlasti tõele. «Ta krutib eestkätt, kasutab stoppi, kick-servi. Ainus nõrk koht on tal tagantkäsi, sealt tal äralööke ei tulnud,» märkis Uba. «Seda lööb ta täpselt nagu kunagi Andy Roddick, üritab randmetega hästi pehmelt tõmmata, aga siis peab olema perfektne ajastus, et näiteks pall mööda joont punktiks lüüa.»

Mida toob teise ringi mäng?

Mida oodata järgmisest kohtumisest maailma 110. reketi Ruben Bemelmansiga? «Bemelmans on vasakukäeline, ebamugav vastane. Mäletan, kui nad mängisid kunagi Ateena Challengeril, kui Jürgeni treener oli veel Pasi Virtanen,» meenutas Uba 2012. aasta novembris peetud kohtumist, mille Bemelmans 6:3, 6:4 võitis. «Jürgen oli tollal selgelt parem mees platsil, aga lihtvigu tuli lõpuks nii palju, et belglane võitis. Jürgeni õnneks saab ta nüüd ühe puhkepäeva, et emotsionaalselt taastuda. Suure tõenäosusega ei tule mäng suurel väljakul, nii et võib-olla ka publiku survet nii palju taha ei tule. Täna üritas ameeriklane kogu aeg enda emotsioonidega publikut elevile ajada ja endaga kaasa tõmmata. Kohati see tal õnnestuski, aga Jürgen sai ka sellest üle.»

Koostöö treeneri Kim Tiilikaineniga tundub Zopil hästi klappivat. «Paistab jah, et kui Soome lipp on treeneri näol tribüünidel, läheb Jürgenil hästi,» muigas Uba. Kuum lisas, et Zopp on treenerile hea hoolealune. «Tema puhul võib kindel olla, et ta täidab püstitatud ülesanded. Ning temaga on äärmiselt hea ja meeldiv suhelda,» sõnas Kuum.

Küll aga märkisid nii Uba kui ka Kuum, et vahepealsel raskel perioodil, kus Zoppi vaevas mitu vigastust järjest, oli ta närvilisem. «Ta tahtis hästi ruttu ja otse esisajasse tagasi jõuda. Iga kord, kui tal mäng välja ei tulnud, läks ta silmnähtavalt endast välja,» sõnas Uba.

Bemelmans ja Zopp on seni vastamisi olnud kolm korda. 2010. aasta lõpus võitis Zopp Helsingis vaipkattel peetud turniiril 6:4, 6:4 ning 2012. aasta märtsis jäi kõvakattega väljakul peetud Kremli karikaturniiril samuti peale Zopp 6:2, 6:0. Viimati mängiti aga eelmainitud Ateena turniiril ning seal saatis edu Bemelmansi.