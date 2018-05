Vinge! Rally Estonia stardinimekirja lisandus Ott Tänak

13.-15. juulil sõidetaval Shell Helix Rally Estonial saab näha WRC-sarja tippsõitjate ülipõnevat heitlust. Kui ekipaažide Hayden Paddon - Sebastian Marshall (Hyundai) ja Craig Breen - Scott Martin (Citroën) osalemisest on juba varem teatatud, siis nüüd lisanduvad neile Eesti hetke parimad rallisõitjad, kolmekordsed MM-ralli võitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota). See on ühtlasi ka esimene kord, kui Toyota Yaris WRC stardib väljaspool autoralli MM-sarja toimuval võistlusel.

Tänaku ja Järveoja lisandumine Rally Estonia osalejatenimekirja tähendab seda, et rallil on esindatud kolm tehasemeeskonda neljast, mis osalevad autoralli MM-sarjas. Ott Tänaku ja Martin Järveoja jaoks on start kodusel võistlusel olulise tähtsusega mitmel põhjusel.

Ott Tänak: «Eesti teedel on alati väga lahe sõita olnud ja mul on hea meel, et sel korral saame siia tulla koos oma meeskonna ja Toyota Yaris WRC masinaga. Shell Helix Rally Estonial osalemine pakub meile võimalust tuua WRC-sari eestlastele koju kätte ja sel aastal tundub vägagi tugev sõitjate nimekiri tulevat.

Toyota meeskonna jaoks annab sellisel võistlusel osalemine võimaluse koguda infot võistlusolukorras. Rally Estonia suurimaks eesmärgiks on eelkõige saada tagasi kiire sõidu tunnetus peale mägiseid etappe, kuid muidugi soovime lõpetada koduse ralli poodiumi kõrgeimal astmel ja pakkuda oma fännidele võimalust näha kodustel teedel tipptasemel võidusõitu.»

Martin Järveoja: «Kodusel tippsündmusel osalemine on hea võimalus meie pöidlahoidjatele midagi tagasi anda. Loodan, et suudame pakkuda põneva ja positiivseid emotsioone täis nädalavahetuse. Rally Estonial osalemine on pärast Sardiinia ja Portugali teedelt tulekut hea võimalus kiireks Soome ralliks õige tunnetus sisse saada.

Asjaolu, et starti on tulemas ka teised WRC tiimid annab lisaks ka reaalse võrdlusmomendi, mida tavaline rallieelne test kunagi ei võimalda. Mulle endale on kindlasti väga emotsionaalne, et saan kihutada WRC autoga omakodulinna, Elva tänavatel sõidetaval publikukatsel.»

Ott Tänak ja Martin Järveoja üle-eelmisel nädalal sõidetud Portugali rallil. FOTO: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Tommi Mäkinen, Toyota rallitiimi juht: «Eesti on tõeline rallimaa ja osalemine Rally Estonial on hea võimalus anda tiimi poolt midagi tagasi Otile, Martinile ja Eesti rallifännidele. Me teame, kui populaarsed on Ott ja Martin Eestis ja me soovime pakkuda publikule ja rallifännidele tõelise elamuse meie sõitjate poolt.»

Ott Tänaku ja Martin Järveoja startimise taga Shell Helix Rally Estonial Toyota WRC-autoga on paljude inimeste töö ja pikaajaline panus, ütlevad korraldajad pressiteates.