Rahulolev Reim: näitasime jälle, et kaitse peab pidama, siis tuleb rünnak ka järele

«Sellistel miniturniiridel on alati esimene mäng hästi oluline. Kas nüüd pinged peal olid, aga ikkagi kõik ootasid väga seda võitu. Tähtis oli just kodumänguga võidukalt alustada,» sõnas Reim. «Kuna meil eelmine turnee ei õnnestunud kõige paremini, oli palju küsimärke – ka mängijate osas. Oli palju uusi nägusid, kes pole meiega kas üldse olnud või ammu olnud. Lahtisi kohti oli palju, aga üldjoontes said kõik korralikult hakkama ja vaatamata oludele ka korralikku söödumängu mängida. Suutsime mängu avada,» jäi Reim rahule.

Kindlat võidu võtit ta kohe nimetada ei osanudki, muiates pärast pikka mõttepausi: «Meie lõime kaks väravat, nemad mitte ühtegi, mida muud tarka ma ikka oskan praegu öelda! Kaitse oli meil väga korralik ja pidas. Neil oli üks moment, aga selle ehitasime endale ise. Söötudest või läbimängimisest neil midagi ei tekkinud, see oli väga tähtis.»

Kui Kaukaasia-turneel jäi Eesti hätta rünnakute ehitamisega, siis täna sellega probleemi polnud, avapoolajal kombineerisid mitmel puhul kenasti Ojamaa, Puri ja Henri Anier ning neid toetas hästi Mattias Käit. «Meil olid mehed, kes oli võimelised üks-ühele olukordi võitma ja looma. Kaitse peab pidama, siis läheb ka rünnak järele. Suutsime olla vastasest ohtlikumad palliga kombineerides.»

Eesti- Leedu mängus võis näha kõva võitlust. FOTO: Tairo Lutter

Reim Lepmetsa esitusest: hinne viis!

Esmakordselt Eesti koondise väravas seisnud Lepmetsaga jäi Reim väga rahule. «Meie väravavahtidel on nüüd korralik konkurent juures. Ta pole enam kõige noorem, aga vanus pole väravavahile takistuseks. Oli enesekindel, tegi jalaga paar üliolulist tõrjet. Igati viis hindeks,» kiitis Reim.

Samuti oli ta rahul Gert Kamsi ja Trevor Elhiga. «Plaan oli, et nad võtaksid hästi agressiivselt rünnakust osa ja suruksid ka kaitsetöös agressiivselt. Gert pole viieses kaitseliinis üldse mänginud, aga tema mängijatüübiga sobib see vaat et pareminigi kui neljases liinis, sest ta on ettepoole tõusev ja kiire. See annab talle vabadust julgemalt tõusta, sest ta teab, et tal on tugi taga olemas. Trevor on mitu mängu mänginud ja läheb aina paremaks. Täna olid nad väga tublid.»

Reimil oli hea meel Ojamaa üle, kes koondises lõpuks väravate arvestuses kaane maha sai. «Tal on raskelt asjad tulnud, vorm on klubide vahetusega kõikunud üles-alla. Mul on väga hea meel, et ta on saanud hoo sisse. Kuna meil on konkurents ründesse väike, siis iga heas hoos mees on väga tähtis. Sander Puri oli täna väga hea tõestus sellest. Uskusime, et ta võib «taskus» mängimisega hästi hakkama saada, aga ta sai väga hästi hakkama,» tunnustas Reim.

Lisaks suudeti nullida Leedu staarid Arvydas Novikovas ja Fjodor Cernych. «Ega neid väga näha ei olnud. Mõte oligi, et nad peaksid meie äärtega kogu aeg oma värava poole jooksma, et nende ründejõudu ära võtta. Arvan, et see neile väga ei meeldinud,» oli Reim taktikaga rahul.

Mis jäi kripeldama? «Avapoolajal tekkis paar ohtlikku momenti, sest mängisime ise liialt üle. Ei tahtnud palli umbes ette lüüa, jäime surve alla ja jooksime ise sassi. Selle peab kindlasti sügiseks likvideerima, muidu karistatakse need momendid ära.»

Ainus murekoht on Reimi jaoks Nikita Baranov, kes vahetati kerge jalavalu tõttu välja. «Joonas Tamme puhul oli küsimus, kas teda täna üldse mängu panna, sest ta ju üleeile alles mängis, aga Baranovi väljavõtmine jättis meid standardolukordades haavatavaks. Kartsime, et mängu lõpus jääb õhujõudu natuke väheks. Ja kuna Tamm ees oskab mängida, oli see hea koht, kuhu teda panna.»