Noor Eesti rallisõitja tegi Saksamaal raske avarii

Nädalavahetusel peetud Sachseni Rallil olid Volver ja Madissoo hoidmas oma klassis rootslase Elias Lundbergi ees napilt liidrikohta, kui 11. katsel keerati legendivea tõttu auto karmilt üle katuse. Nii Volver kui ka Madissoo käisid peale avariid haiglas kontrollis ning õnneks peale põrutuste ja sinikate midagi hullu ei tuvastatud.

Volver ise rääkis, et saatuslikule katsele minnes liigseid riske ei plaanitud võtta ja ka katsel sujus kõik hästi. Kuni tuli õnnetu väljasõit.

«Kui õnnetus juhtus, olime mõlemad Marteniga hämmingus – kuidas see võimalik saab olla? Jäime autoga külje peale ja kui olime välja roninud, saime aru, et kahjuks oli purunenud sarniir ja rooliots. Samuti radiaator, nii et jätkamine oli kahjuks võimatu,» kommenteeris Volver olukorda.

Ka Volveri peamine rivaal Lundberg tundis eestlasele kaasa

Hiljem analüüsides sai Volver aru, et kurv keeras lõpus veel natukene järsemaks ja sellepärast oli ka kiirus selle kurvi jaoks vale. «Nagu öeldakse: Speed was okay but corner was too tight!» suutis Volver peale väljasõitu positiivseks jääda.

Ka Volveri peamine rivaal Lundberg tundis eestlasele kaasa: «Mul oli väga kahju, et Karl-Martin katkestas, meil oli omavahel nii põnev võitlus pooleli. Hea kuulda, et nendega on kõik hästi. Pean tänu talle kõvasti pingutama ja selle käigus arenen paremaks sõitjaks. Ootan juba järgmist rallit, et järjekordne lahing maha pidada!»

Sellel aastal avanes Eestis oma kiirust tõestanud noorel Tõrvast pärit rallisõitjal võimalus osaleda Saksamaal Opel Rallye Cup-il. Antud sari on analoogne nagu on Eestis sõidetav Estonian R2 Challenge või maailmas sõidetav Juunior WRC. Noortel on istumise all kõigil identsed, Opel Adam Cup ralliautod. Eesmärgiks on Volveril saada Saksamaalt asfaldil sõidu kogemusi, kuna Eestis ühtegi asfaldirallit ei toimu.

Esimese sellesse sarja kuuluva Saarlandi ralli, mis leidis aset märtsi alguses, suutis Volver ülekaalukalt omas klassis võita. Eestlane edestades lumistes oludes peetud rallil teiseks tulnud rootslast Elias Lundbergi ligi pooleteist minutiga ja lisaks sellele oli ka üldarvestuses ülikõrgel neljandal kohal.

Tahan jõuda MM-tasemele ja saada tehasetiimi sõitjaks.

Pärast kahte etappi on ta Rallye Cupil hoidmas 50 punktiga kolmandat kohta, Lundbergil on 82 punkti. Ees on veel kuus etappi, seega on Volveril piisavalt aega taas esikohale tõusta.

Pikemas perspektiivis julgeb andekas rallisõitja unistada suurelt. «Tahan jõuda MM-tasemele ja saada tehasetiimi sõitjaks. Tee sinna on pikk ja keeruline, aga just sellepärast saigi otsustatud sellel aastal Saksamaal sõitmise kasuks, et tulevikuks oleks võimalusi ja kogemusi.»