Karl Mihkel Eller: kas Tänakul on tänavune Rally Estonia võit juba enne starti taskus?

Korra on Tänak võidutsenud ka Rally Estonial, kuid mitte WRC-autoga. 2014. aastal kuulus Eestimaa ralli esimest korda ERC-sarja ehk Euroopa meistrivõistluste arvestusse. Võidule konkureerida tahtjad võisid starti tulla R5 või N-rühma autodega. Kõige kiiremad WRC-autod on EM-sarjas keelatud.

Kuigi Tänak võttis tol korral Rally Estonia üldvõidu, on huvitav fakt, et samas peetud Eesti meistrivõistluste arvestuses ta esikohta ei teeninud. Kahel päeval toimunud ralli võidu kindlustas Tänak 47,1-sekundilise eduga venelase Aleksei Lukjanuki ees. Koduse meistrisarja arvestusse loeti vaid teise võistluspäeva kuus katset, kus ülinapilt, 0,3 sekundiga oli Tänakust kiirem Mitsubishi Evo X-ga sõitnud Lukjanuk.

Tõsi, Tänaku Ford Fiesta R5-te vaevasid viimasel päeval turboprobleemid. Lisaks oli tema edu ERC-arvestuses pea 45 sekundit ning saarlane võis koos kaardilugeja Raigo Mõlderiga rohkem tähelepanu pöörata Lõuna-Eesti kuppelmaastiku ilule ja oodata võitjakiivri üleandmist finišipoodiumil.

Samas viib see mõtted küsimusele, kas Shell Helix Rally Estonial startivad WRC-sõitjad Hayden Paddon (Hyundai) ja Craig Breen (Citroën) on seda masti mehed, kes pakuksid Tänakule Lõuna-Eesti kruusateedel konkurentsi?

Ilmselt on korraldajatel varuks veel üllatusi. On ju Tänak praegu ainuke välja kuulutatud sõitjatest, kel ette näidata Rally Estonia võit. Loodan, et starti tuleb veel tšempione ning ehk paitab rallisõprade kõrvu veel mõni uudis kõrge kaliibriga sõitja ja võistlusauto lisandumisest. Jääme põnevusega ootama.