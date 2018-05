Video ja galerii: Aigar Leok selgitas, mida enduro endast täpsemalt kujutab

«Enduro võib kokku võtta täpselt samamoodi nagu ralli, mis koosneb kiiruskatsetest, ülesõitudest ning tehnika korras hoidmisest terve päeva jooksul,» sõnas Leok, kes ise on tipptasemel endurot sõitnud kokku viis aastat. «On juhuseid, kus kõige kiiremad ei võida. Meil tuleb päevas üheksa-kümme kiiruskatset, meil on pikad ülesõidud ehk sisuliselt on tegu ralli koopiaga.»

Enduro koosneb kolme erinevat sorti kiiruskatsetest. «Esiteks on krossikatsed, mis on sirge peal kurvitamine või krossirada. Siis on endurokatse, mis on üldjuhul kõige pikem ning sõidetakse metsas. Ning siis on ekstreemkatse, mis on neist kolmest kõige lühem, aga kõige tehnilisem,» selgitas Leok.

Leokile endale meeldib kõige rohkem mõistagi krossikatse. «Aga kuna viis aastat sai endurot sõidetud, siis meeldib ka see. Ekstreemkatsetega on mul varasemalt raskusi olnud, aga siin ei tundu see nii hull.»