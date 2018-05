Lõplik otsus: Usain Bolt jääb üheksandast olümpiakullast ilma

See tähendab, et jamaicalased jäävad kuldmedalist ilma ning Usain Bolt on ametlikult mitte enam üheksa-, vaid «kõigest» kaheksakordne olümpiavõitja. Carteri tulemus tühistati 2017. aasta jaanuaris, kui tema Pekingi proovi järeltestimisel leiti sellest metüülheksanamiini nimelist keelatud ainet. See lisati WADA keelatud ainete nimekirja alles 2010. aastal ning ehkki kaudselt oli selle kasutamine ennegi keelatud, kaasnes mitmel puhul antud aine tarvitamisega hoiatus, mitte võistluskeeld. CAS leidis aga, et nad ei saa Carteri poolt väljakäidud argumente arvese võtta.