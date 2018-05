Kättesaamatu maailmarekordi püstitaja jäi sobimatu armuafääri tõttu töötuks

Tänaseks 55-aastane Hohn on hädas, sest ei leia kodumaal treenerina enam tööd, kirjutab Ilta-Sanomat. Esiteks on tal taagana kukil päritolu. «Ida-Saksamaad kipuvad kõik seostama Stasi ja dopinguga. Olen kodumaal tööd otsinud, aga tulemusetult,» kurtis Hohn. Samas tasub märkida, et näiteks Thomas Röhleri juhendaja Harro Schwuchow on samuti idasaksa koolkonna kasvandik.