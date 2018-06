Video: Usain Bolt säras Norra jalgpalliklubi treeningul osava trikiga

«Ta on hea jalgpallur, muidu ta ei treeniks meiega koos. Me ütlesime meeskonnale, et meile tuleb üks väga kiire mängija testimisele. Uks avanes ja Bolt jalutas sisse, see oli kõigi nende jaoks šokk, nad ei suutnud seda uskuda,» rääkis klubi direktor Jostein Flo kaheksakordse olümpiavõitja klubiga ühinemisest.