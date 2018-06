Kahekordne autoralli maailmameister: Alonso pole F1-sarjas õnnelik

«Ta soovib praegusel ajal olla teistsuguses olukorras. Ta tahab võidelda poodiumikohtade ja võitude nimel,» kommenteeris Sainz kaasmaalase olukorda. «Kui sa oled varem olnud võidulainel ja teeninud kaks maailmameistritiitlit, siis on arusaadav, et sa pole enam õnnelik,» lisas Sainz.

Siiski andis Sainz veidi lootust, et parema õnne korral võib Alonso sel aastal poodiumile jõuda. «Sellel aastal on McLaren veidi paremas olukorras ja loodame, et see pareneb veelgi,» rääkis Sainz.