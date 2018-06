Eesti koondise kapten: andsin pärast mängu positiivset vaibi edasi

Finaalseeriasse oli algusest peale dramaatilisus sissekirjutatud kui kohtusid kaks Rumeenia pealinna tippklubi ja riigi edukaimat käsipallimeeskonda – Steaual oli enne tänavust finaali 28, Dinamol 14 meistrikulda. Avakohtumises lõppes normaalaeg 23:23 viigiga ja Dinamot saatis edu karistusviseteseerias. Teises lahingus sai kõige napima, 27:26 võidu Steaua.

Otsustav finaalmäng algas väravavahtide paraadtõrjetega, kusjuures mõlemal tiimil seisis postide vahel Iraani koondislane. Tänavu Meistrite liigaski osalenud Dinamol on iraanlasi kokku neli, ent enim pahandust tegid Steauale Prantsusmaa koondiseski esinenud Hugo Descat ja venelane Vitali Komogorov. Kui mängitud oli seitse minutit, oli tablool seis 2:1 Steaua kasuks.

Johannson lülitus uuesti nii kaitsesse kui rünnakule ja mäng võrdsustus. Kui mängida jäi kuus minutit, viigistas eestlane mänguseisu 19:19-le. Rohkem palle vastaste väravasse Steaua aga ei saanudki – tehniline praak ja hädavisked enamat ei lubanud. Dinamolased said 22:19 võidu ja kolmandat aastat järjest kaela meistrikullad.

Johannsoni jaoks oli tegu teise hõbedaga Rumeeniast, lisaks on tema auhinnakapis kaks pronksi. «Nüüd siis tuli neljas medal. Need kõrgemad ja magusamad on veel puudu. Kokkuvõttes oli hooaeg võit ja kordaminek kindlasti, sest vahetasime eelmise aasta 9. koha hõbeda vastu. Pääsesime eurosarja, tõstsime palju päid, võitsime toetajaid ning lasime ninanipsu kriitikutele,» lisas 32-aastane joonemängija.