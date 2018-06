Tuleb kõva lahing: belglased tõid koondisse tagasi kaks võtmemängijat

Belgia võitis kolmapäeval Bratislavas Slovakkiat kindlalt 3:0. Meeskonnaga on alagrupiturniiri teiseks ringiks ühinenud 3 mängijat ja kindlasti on Belgia pühapäeval tugevam kui meiega 10 päeva tagasi Rakveres mängides. Belglaste viimane mäng Slovakkiaga tõestab seda väga hästi. Esimeses ringis kodus suutis Belgia Slovakkiat võita napilt 3:2 (5. otsustav geim 15:13), aga kordusmängus polnud belglastel vastastega mitte mingeid probleeme (slovakid said geimides punkte 23, 18 ja 17).

Kolmest "uuest" mängijaist kõige tuntum ja ilmselt ka ohtlikum on nurgaründaja Sam Deroo. Poola tippklubis ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pallivale Deroole anti esimeseks ringiks puhkust, sest tema koduklubi, sel hooajal Poola liiga hõbe, osales mai lõpus peetud CEV Meistrite Liiga Final Four'is. Nüüd on mees tagasi koondises ja Slovakkia vastu näitas head minekut. 25-st tõstest lõi ta maha 13, lisaks veel 2 blokipunkti ja 2 serviässa ning tulemuseks oli kogu mängu parimana 17 punkti. Paar aastat tagasi hirmkõva Poola liiga kõige efektiivsemaks ründajaks arvutatud Deroo tuleb kindlasti "kontrolli alla saada" kui tahame Belgiale vastu saada.

Lisaks on meeskonnaga ühinenud sidemängija Stijn D'Hulst. Ka tema mängis nüüd Slovakkia vastu kõik kolm geimi. D'Hulsti koduklubiks on üks kahest Belgia suurest, samuti CEV Meistrite Liigas osalev Roeselare Knack. Meile on see mees tuttav eelmise aasta MM-valikturniiri mängust, ka siis oli D'Hulst Belgia võidumängus Eesti vastu platsil.

Kolmas ühineja ei pruugi pühapäeval ise mängu otseselt mõjutada, sest tema on meeskonna teine libero Jelle Ribbens, aga tema kaasamine tähendab, et Rakvere mängus liberona mänginud nurgaründaja Francois Lecat saab meie vastu pühenduda oma põhitööle ehk ründamisele. Lecat mängis Slovakkia vastu esimesed kaks geimi ja kogus selle ajaga 3 punkti.