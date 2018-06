Läti soomlasest peatreener: mäng Eestiga tuleb väga keeruline

Mixu Paatelainen, homne mäng Eestiga on teie esimene mäng Läti koondise peatreenerina. Millised tunded teid enne seda valdavad?

Eriline sündmus. Esimene mäng uues töökohas on alati põnev, seotud ootusärevusega. Aga olen proovinud end ette maha rahustada ja homsest mitte liiga palju oodata. Oleme koos olnud ainult mõned päevad ega suutnud läbi käia kõike, mida soovinuksin. Trennides oleme keskendunud organiseeritusele, aga asume veel kaugel punktist, kuhu soovin meeskonna viia. Esimesest mängust saame rohkesti vastuseid.

Mis on meeskonna meeleolu arvestades, et viimased tulemused pole olnud kuigi head (Läti on eelmisest 16-st kohtumisest saanud vaid ühe võidu ja kaotas viimati 0:1 Gibraltarile – toim)?

Tuju on hea. Poiste suhtumine on õige ja professionaalne. Sellega mingit probleemi pole, mis ongi kõige olulisem – ootan kõigilt mängijatelt 100% pingutamist ning täielikku pühendumust. Kui see olemas, on hea algus juba tehtud.

Millise väljakutse esitab see töökoht teile võrreldes eelmiste ametitega (pärast Soome koondise peatreeneri ametist vallandamist 2015. aasta suvel juhendas Paatelainen pool aastat Šotimaa klubi Dundee United ja oli viimati ametis Tai klubis Ubon UMT United FC)?

Väljakutse on igas uues töökohas sama – tuleb mängijatele väga täpselt selgeks teha, mida neilt oodatakse. Lisaks muidugi saavutada paremaid tulemusi. Ei midagi keerukamat. Eelmise paari aasta jooksul pole Läti koondise tulemused vastanud meeskonna, alaliidu või publiku ootustele. Aga eks rahvusvahelisel tasemel ongi mängud keerulised. Viimatine valikgrupp (Läti vastasteks olid Šveits, Portgual, Ungari, Fääri saared ja Andorra; koguti seitse punkti ja jäädi eelviimaseks – toim) oli väga raske. Seda tuleb samuti meeles pidada.

Aga ma ei soovi liiga palju minevikus sorkida. Muidugi tuleb teada, kust tuleme, aga põhiline on keskenduda ikkagi tulevikule ja sellele, mida tuleb teha, et olla paremad ja võita mänge. Me teame, et ei võida igat kohtumist, aga proovime minna igat mängu võitma. See on õige hoiak.

Millist mängu ootad homsest matšist Eesti vastu?