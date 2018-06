Postimehe video: Eesti vutikoondis ihkab Riias lõpetada 80-aastase põua

Poolkaitsja Mattias Käit: «Meil tuleb mängida samamoodi nagu Leedu vastu – teha vähe pallikaotusi, olla kompaktsed ja luua võimalusi, mis tuleb ka väravateks lüüa. Leedu vastu oli meil neli head šanssi, millest kaks realiseerisime. Eelmistes mängudes meil nii head protsenti polnud. Kui jätkama samamoodi Läti vastu, siis on võit meie.»

Keskkaitsja Joonas Tamm: «Tuleb väga võitluslik kohtumine, kus meie eesmärk on oma mäng peale suruda, mitte keskenduda nii palju vastasele. Tahame olla ründavad ning Balti turniiri üle pika aja ära võita. Aga hea rünnaku jaoks peab kaitse hästi töötama, näiteks pallide võitmise järel vajame häid positsioone kontrarünnakuteks. Leedu vastu toimis see päris hästi.»

Eesti peatreener Martin Reim: «Muudatusi koosseisus võrreldes kolmapäevase Leedu-mänguga tuleb. Kindlasti kasvõi põhjusel, et kaks põhikoosseisu meest läksid koduklubi juurde tagasi. Aga tuleb veel paar muudatust. Ühelt poolt põhjusel, et tuua juurde värskust. Teisalt, et anda mõnele mängijale võimalus end näidata.

Muidugi tahaks need jutud lõpetada, et 80 aastat pole võitnud ja nii. Aga ma ei saa ainult sellele mõelda. Tore, et Leedut võitsime, ent momendil on seis nii, et kõik kolm meeskonda võivad selle Balti turniiri ära võita. Midagi pole otsustatud. Mäng Lätiga paneb meie jaoks paika, kas suudame võidu kindlustada, peame ootama või pole mingit variantigi.