Siiri Põlluveer: ujumine on olnud kogu mu elu

Seda, et sellest on kulunud pool sajandit, on raske uskuda tal endalgi – saati siis veel kõigil ujumise sõpradel, kes Siirit teavad ja tunnevad. Ta on endiselt nooruslik, pealtnäha väsimatu ja ujumisel on tema südames sama kindel koht kui aastakümnete eest.