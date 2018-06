Mägi tõkkejooksu uuest tähest: Samba esiletõusu võis eeldada eelmise hooaja alguse põhjal

Elu parimast hooaja avastardist

Mägi pole kunagi varem hooaega sedavõrd hea aja kui 49,19ga alustanud. Tartlase sõnul pole sellele statistilisele faktile põhjust liiga suurt tähelepanu osutada. «Varasemate aastate esimeste jooksudega võrdlemine pole väga objektiivne, sest olen alustanud hooaega ka näiteks 3. (2015) ja 13. mail (2017). Palju sõltub hooaja avastart ka sellest, kus võistelda. Küll aga on mul hea meel selle üle, et kohe esimese jooksuga sain enam-vähem tunnetuse kätte. See oli selline üsna kontrollitud jooks. Tegin lihtsalt oma mingisuguse aja ära. Kui kõik klapib, on järgmised jooksud selgelt julgemad.»

Rasmus Mägi. FOTO: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Stardi parandamisest

Augustikuiste Euroopa meistrivõistluste suurfavoriit on tänase seisuga norralane Karsten Warholm, kes krooniti mullu Londonis maailmameistriks. Roomas startis Warholm seitsmendal rajal ja püüdis üheksandal rajal jooksnud Mägi kinni juba tagasirge alguses. «Warholm on 400 meetris minust kiirem, samuti on ta stardis parem. Seepärast ei saa ma tema jooksule liiga palju keskenduda. Elu on näidanud, et igaühel on oma trumbid ja kui enda jooksu jooksed, hakkavad need toimima (Mägi trump on teatavasti tugev finiš – toim.). Samas aitas see, et Warholm mind juba teisel tõkkel kinni püüdis, mu jooksu elavdada. Pean üleüldisemalt kiiremini jookse alustama ja tahan seda juba järgmistes startides teha.»

Uues imemehest

Kui kahel eelneval hooajal vapustas maailma juba nimetatud Norra imejooksja Warholm, siis tänavu on kerkinud suurimaks tõkkejooksutäheks Katari esindav Abderrahman Samba. Roomas võttis 22-aastane välejalg võidu Aasia ja Teemantliiga rekordit tähistava 47,48ga (Warholm teine 47,82ga). Mis teeb Samba nii eriliseks? «Ma ei oskagi midagi konkreetset välja tuua, mis selgitaks Samba fenomeni. Ma ei ütleks, et tal on superhea tehnika – kindlasti mitte. Kuju on hea, aga samuti ei midagi hüpererilist. Natuke olen näinud ka tema treeninguid – needki pole midagi erilist. Küllap teevad temast väga hea jooksja rütmitunnetus ja teised väikesed nüansid, mis tõkkejooksus loevad. Samuti kiiruslik vastupidavus. Võrreldes Warholmiga tegi Samba teravama ja efektiivsema lõpu. Seda, et Sambast tuleb väga hea jooksja, võis eeldata eelmise hooaja esimese poole põhjal. Kui keegi umbes oma elu viiendas jooksus ajaks 48,3 saab, on see märk millestki heast. Pärast edukat hooaja alguses oli ta mõnda aega vigastatud, mistõttu Londoni MMil ei suutnud nii häid aegu enam korrata ja leppis seitsmenda kohaga. Mina... Või mis mina, keegi meist polnud nii kõvas jooksus osalenud, nagu nüüd Roomas.»

EMile veel ei mõtle