Kaval rada röövis mitmelt soosikult preemiasekundeid

Selle järel starditakse taas Võerdlas päeva pikimale ehk endurotestile. Ühe ringi pikkuseks on 47 kilomeetrit ning selle läbimise ajaks on arvestatud orienteeruvalt 1 tund ja 50 minutit. Tagasi Lauluväljakul on sõitjad kell 15.30 ja siis sõidetakse päeva lõpuks veel ka proloogi rada läbi. Peale seda on selge, kes on selle päeva kiireimad.