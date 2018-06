KAMPAANIA: Võida ehtne kaardilugeja elamus WRC autos Shell Helix Rally Estonial!

Kas Sa oled mõelnud, mis tunne oleks istuda tõelise rallisõitja kõrval kihutades adrenaliinitulvas läbi tolmuste teede? Nüüd on Sul see võimalus! Just SINUST võib saada üheks päevaks Georg Grossi kaardilugeja Rally Estonia 2018 ametlikul testkatsel 13. juulil.