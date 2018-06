Video: Türgi vutitäht tahtis minna tribüünile korda looma ja sai punase kaardi

Türgi ajakirjanduse teatel olid fännid tribüünil loopinud pürotehnikat ning osa neist tabas Tosuni isa ja teisi pereliikmeid, kes olid mängu vaatama sõitnud. Tosun lahkus väljakult ning žestikuleeris vihaselt fännidega, tõmmates muuhulgas käega üle kõri. Just selle liigutuse eest andiski šveitslasest peakohtunik Alain Bieri talle punase kaardi.

«Pöörasin pead ja nägin isa tüli keskmes. Ma ei teadnud täpselt, mis toimub, kuid andsin fännidele teada, et neil pole õigus. Ähvardasin neid, aga selline käitumine pole koondise kaptenile kohane,» selgitas ja vabandas Tosun pärast mängu. «Vahel on tähtis näidata iseloomu. Aga luban, et rohkem ma nii ei tee.»