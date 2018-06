Martin Reimi 3 peamist otsust enne tiitlimängu Lätiga

Kes mehitavad äärekaitse? Just see positsioon on Eesti koondise praeguse asetuse juures füüsiliselt kõige nõudlikum, sest mööda äärt üles-alla tormamist on väga palju. Loogika ütleb, et Leedu vastu äärekaitses mänginud Gert Kams ja Trevor Elhi täna põhikoosseisu ei kuulu. Eriti arvestades, et Reim kutsus äärekaitsjaid meeskonda rohkesti – valikus on veel Markus Jürgenson, Karl Mööl, Dmitri Kruglov ja kerge vigastusega kimpus olnud Artur Pikk.