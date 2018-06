Kvitova kukutamine pikendas Kontaveidi vägevat seeriat maailma tippude vastu

See tähendab, et tänast mängu lisaks arvestades on Kontaveit viimase kuu aja jooksul alistanud koguni neli maailma esikümne mängijat – kaks korda Williamsi, korra Wozniacki ja korra Kvitova. Veel märkimisväärsem on aga see, et Kontaveidi löömiseks ongi tulnud olla ise esikümnes: kolmel viimasel turniiril on eestlannast suutnud jagu saada vaid Karolina Pliškova (tabeli kuues, Stuttgardi poolfinaal), Kvitova (kümnes, Madridi kaheksandikfinaal) ja Elina Svitolina (neljas, Rooma poolfinaal).